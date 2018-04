Del Bosque exalta peso de duelo com a Ucrânia pelas Eliminatórias

O técnico Vicente del Bosque exaltou nesta quinta-feira o peso do confronto que a Espanha travará com a Ucrânia, nesta sexta, em Sevilha, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. As duas seleções estão empatadas na vice-liderança do Grupo C do qualificatório europeu, com nove pontos ganhos, e um possível tropeço poderá complicar a vida dos espanhóis na luta por uma vaga na próxima fase do torneio.

"Não será um jogo de vida ou morte, mas sim é muito importante. Qualquer revés seria perigosíssimo", alertou o comandante, completando depois que uma derrota significaria "um passo para trás difícil de consertar".

Del Bosque ainda lembrou que a Ucrânia conhece bem a seleção espanhola e, por isso, é preciso jogar de forma inteligente, sem ir ao ataque de forma atabalhoada. "Será um jogo em que teremos de atacar, mas necessitamos de equilíbrio... Temos de ter muito cuidado com as dificuldades que a Ucrânia irá impor. É uma seleção forte, boa, com a base defensiva do Shakhtar Donetsk e com gente muito boa à frente do Dínamo de Kiev e do Dnipro", analisou.

Mas, apesar de todo discurso cauteloso para o jogo diante da Ucrânia, o treinador enfatizou que a Espanha não pode "estar todo dia pensando no que aconteceu no Brasil e precisa ser mais otimista", referindo-se à eliminação da seleção na primeira fase da Copa de 2014. "Estamos nos preparando para chegar à Eurocopa da França e defender o título. Somos os atuais campeões, desta forma não vale o pessimismo", disse.

SERGIO RAMOS