Del Bosque garante convocação de Casillas na Copa das Confederações

MADRI - O goleiro Casillas vem enfrentando uma temporada para ser esquecida. Foi colocado na reserva no final do ano passado, sofreu uma fratura na mão esquerda em janeiro e, desde que voltou, tem ficado no banco. Além disso, recebeu críticas do seu treinador no Real Madrid, o português José Mourinho. Apesar disso, o técnico Vicente del Bosque mantém a confiança no goleiro e promete convocá-lo para a disputa da Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, no Brasil.

Revelado nas categorias de base do Real, Casillas defendeu o clube por toda a carreira, sendo titular desde 1999. Nesse longo período, conquistou inúmeros títulos, fez enorme sucesso e chegou ao posto de capitão do time. Ele também é o goleiro da seleção espanhola, um dos líderes do grupo que conquistou a Copa do Mundo de 2010 e as duas últimas edições da Eurocopa. Assim, mesmo diante do momento ruim que vive no time de Madri, tem a confiança de Del Bosque.

O treinador prometeu nesta segunda-feira, durante um evento em Madri, que Casillas fará parte da lista de convocados da seleção espanhola, a ser anunciada nos próximos dias. "Se nada estranho acontecer, ele estará presente, porque é nosso capitão, que nos representou nos últimos anos, e nós confiamos nele", avisou Del Bosque, que elogiou o goleiro por estar sendo "obediente, disciplinado e discreto" mesmo diante da situação que vive atualmente no Real.

Contando, portanto, com Casillas, que completou 32 anos nesta segunda-feira, a seleção espanhola entra na Copa das Confederações como favorita ao título. Depois de ter conquistado os principais títulos do futebol mundial nos últimos anos (Copa do Mundo e Eurocopa), a Espanha está no Grupo B da competição continental que acontecerá no Brasil, ao lado de Uruguai, Nigéria e Taiti - a estreia será contra o uruguaios, no dia 16 de junho, no Recife.