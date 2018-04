Del Bosque promove volta de Navas à seleção espanhola O técnico Vicente del Bosque divulgou nesta segunda-feira uma lista de 23 convocados para defender a Espanha nos amistosos contra a Inglaterra, no próximo sábado, em Londres, e contra a Costa Rica, também fora de casa, três dias depois. A principal novidade da convocação foi a presença do atacante Jesús Navas, do Sevilla, que defendeu o país na campanha do título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.