Del Bosque recua e elogia Ronaldo O técnico do Real Madrid, Vicente Del Bosque, voltou atrás hoje em suas críticas feitas no dia anterior ao atacante Ronaldo - acusou o brasileiro de individualismo e de ser a única das estrelas do elenco que não está comprometida com o trabalho em equipe -, alegando que não quis dizer o que disse. O treinador afirmou que se "expressou mal??, durante a entrevista ao jornal Marca, concedida na cidade de Salamanca. "Eu não estava criticando ou censurando Ronaldo, de jeito nenhum??, disse Del Bosque, desta vez à rádio Honda Cero. "Tenho certeza de que me expressei mal. Falo em muitos lugares e falar muito é perigoso. Quando falei ontem, não fui cuidadoso.?? O técnico do Real garantiu que o sentimento que realmente vale quando se trata de Ronaldo é o que ele expressou na terça-feira. Na ocasião, Del Bosque disse estar "encantado?? com o brasileiro. "Eu não estava criticando Ronaldo quando disse que ele não se envolve no trabalho defensivo da equipe. Só estava expondo um fato. Ronaldo tem grandes qualidades de ataque e dar a ele responsabilidades defensivas não se encaixaria em suas características??, esclareceu, por fim, Del Bosque. Ronaldo participou na quarta-feira no amistoso do Brasil com a China e deve se reapresentar nesta sexta-feira ao Real Madrid.