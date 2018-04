Del Bosque se diz animado mesmo após ano ruim

O técnico da Espanha, Vicente del Bosque, está se sentindo otimista para 2015 apesar do choque com o fracasso da Espanha na Copa do Mundo de 2014, e está confiante de que pode levar sua equipe à classificação para a Eurocopa de 2016.

A Espanha foi eliminada na fase de grupos do Mundial do Brasil depois de duas derrotas constrangedoras para a Holanda e o Chile. Uma derrota surpreendente para a Eslováquia no grupo C das eliminatórias do torneio europeu também representou uma ameaça à classificação para a competição que acontece na França daqui 18 meses.

Os espanhóis também tropeçaram em amistosos diante da França e diante da atual campeã do mundo Alemanha, evidenciando a queda após dominar o mundo do futebol por seis anos. "Tivemos um período necessário de reflexão depois da Copa do Mundo, e nós e a federação estamos na mesma página", disse Del Bosque no site oficial da seleção espanhola nesta terça-feira.

"Decidimos continuar juntos e estou me sentindo animado e cheio de desejo para cumprir minhas responsabilidades", acrescentou o treinador de 64 anos, que quase se demitiu após a eliminação no Mundial, mas foi persuadido a continuar no cargo pela federação espanhola de futebol. "Não somos um fardo para a seleção nacional, mas estamos tentando criar uma nova equipe para competir no mesmo nível que competíamos antes", disse Del Bosque.

"Nosso objetivo é claro: a classificação para a Eurocopa 2016", completou.