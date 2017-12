Del Bosque vibra com gols de Ronaldo O técnico do Real Madrid, Vicente del Bosque, comemorou neste domingo a vitória de sua equipe e não se conteve ao elogiar a atuação do atacante Ronaldo, autor de dois gols no triunfo sobre o Alavés por 5 a 2. ?Hoje é um dia feliz para todos os torcedores do Real Madrid. Começamos bem a partida e acabamos melhor ainda?, disse ao final do jogo. ?Ronaldo começou ganhando o jogo no vestiário, com a boa aceitação de todos os seus companheiros?, revelou. O treinador fez questão de frisar que a estréia de Ronaldo, independente de qualquer resultado no placar, estava programada para o segundo tempo da partida. ?A estréia de Ronaldo não poderia ser melhor para que chegue ao fim o excesso de comentários sobre o seu estado físico?. Questionado se a boa atuação do atacante brasileiro acabou criando um problema para o técnico nas próximas escalações - Guti vem marcando gols com regularidade ao lado de Raúl -, ele foi incisivo: ?Não temos que pensar em problemas antes que eles aconteçam. A escalação de Ronaldo no time terá que ser encarada com naturalidade, como a de qualquer outro atleta. Agora, quando e como não preciso dizer?, finalizou.