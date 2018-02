Del Grande é eleito presidente do conselho do Palmeiras Seraphim Del Grande foi eleito nesta segunda-feira novo presidente do Conelho Deliberativo do Palmeiras para o biênio 2007/2008. Apoiado pelo mandatário Afonso Della Monica, ele recebeu 146 votos, 36 a mais que o candidato da oposição, Cláudio Merazani. A vitória de Del Grande significa mais uma derrota política do ex-presidente Mustafá Contursi, que ocupava o cargo máximo no Conselho e apoiava Mezarani para seu sucessor. Além da presidência, a situação palmeirense também elegeu o vice do Conselho Deliberativo. O escolhido foi Décio Perin, com 134 votos, contra 99 do oposicionista Mário Gianini, diretor de futebol do clube em 2003, durante a gestão Mustafá Contursi. O candidato independente Antônio Carlos Corcione teve o apoio de 22.