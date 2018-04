Del Neri é o novo técnico da Roma Luigi Del Neri é o novo técnico da Roma, informou nesta quarta-feira o clube italiano. O treinador substitui o alemão Rudi Voeller, que deixou a equipe na semana passada após a derrota para o Bologna por 3 a 1, pelo Calcio. Ele já se reuniu com o presidente Franco Sensi e deve começar nesta quinta-feira seu trabalho frente à equipe. O último time pelo qual Del Neri passou foi o Porto, de onde foi demitido no último dia 7 de agosto. A Roma ocupa a 13ª posição na classificação, com quatro pontos em quatro jogos.