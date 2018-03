Del Nero: Santos não tem chances O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, considera impossível a possibilidade do Santos conseguir a eliminação do Corinthians ou a impugnação dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista baseado no fato Ricardinho e Maurício, do Corinthians, terem atuado contra o time usando pontos eletrônicos. Por meio desse recurso, a dupla de atletas recebeu orientações do técnico Wanderley Luxemburgo nas duas partidas contra a equipe santista. Na avaliação do presidente do TJD, a questão principal, que praticamente elimina as possibilidades de punição do Corinthians, é que o registro do uso dos pontos pelos jogadores do time do Parque São Jorge não consta na súmula da partida. "Caso tivesse sido anotado na súmula, poderíamos avaliar a possibilidade de, talvez, punir o técnico e os jogadores, mas como não foi o caso, nem isso poderá acontecer", disse Del Nero. O presidente FPF, Eduardo José Farah, que na terça-feira se manifestou favorável ao recurso utilizado por Luxemburgo, considerando-o um avanço em partidas de futebol, preferiu não falar mais sobre o assunto. Segundo ele, novas declarações sobre o caso só seriam dadas caso a Federação recebesse o requerimento por parte do Santos.