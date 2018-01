Del Nero será o chefe da delegação do Brasil no Mundial O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, foi o escolhido para chefiar a delegação brasileira durante a Copa do Mundo da Alemanha. Uma das principais funções do dirigente será a de resolver todos os problemas burocráticos da seleção ao longo do Mundial. Ele também agirá como o interlocutor da equipe com Ricardo Teixeira, que preside a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O cargo de chefe da delegação brasileira na Copa, em 2002 exercido por Weber Magalhães - atual vice-presidente da CBF para a região Centro-Oeste e ex-dirigente da Federação Brasiliense de Futebol - cresceu em importância porque Teixeira, como membro executivo da Fifa, não vai poder acompanhar a equipe durante o Mundial. Terá que permanecer em Berlim, quartel-general da entidade máxima do futebol na Alemanha, para lidar com as questões pertinentes à competição. De acordo com o presidente da CBF, Del Nero foi escolhido, principalmente, para corrigir um erro, já que São Paulo nunca teve um dirigente de sua federação como o chefe da delegação brasileira em Copas do Mundo. Além disso, Teixeira destacou o trabalho realizado pela atual gestão da FPF. ?São Paulo é o maior centro de futebol do País. Então, nada mais justo do que ter o presidente de sua Federação de Futebol no comando da delegação.? O indício de que Del Nero seria o contemplado ficou evidenciado na Assembléia Geral realizada pela CBF, na terça-feira. Na ocasião, a entidade sorteou dez passagens entre os presidentes das federações para que pudessem acompanhar a seleção na Copa da Alemanha. Del Nero foi um dos sorteados, mas na hora recusou o prêmio e alegou já ter comprado um pacote para viajar. Em agosto de 2003, Del Nero assumiu a presidência da Federação após a tumultuada saída de Eduardo José Farah. No início de 2006, foi reeleito para um novo mandato, de quatro anos. O dirigente é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, desde 1967, e se especializou na área Penal. Há 32 anos é o responsável pelo escritório Marco Polo Del Nero Advogados Associados, localizado no bairro de Cerqueira César, na região dos Jardins, em São Paulo (SP).