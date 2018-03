Del Piero, da Juve, assume artilharia pós empate em 3 x 3 O atacante da Juventus Alessandro Del Piero assumiu sozinho a artilharia do Campeonato Italiano ao marcar duas vezes no emocionante empate em 3 x 3 com a Sampdoria, em seu ultimo jogo na temporadas, disputado neste sábado. O jogador de 33 anos, que espera ser convocado para a seleção italiana que vai disputar a Euro 2008, aumentou seu total de gols para 21 para vencer uma batalha caseira com seu companheiro de time David Trezeguet, que marcou apenas uma vez e terminou o torneio com 20 gols anotados. Del Piero terminará a temporada como artilheiro isolado do Italiano pela primeira vez se Marco Borriello, do Genoa, não marcar dois gols em seu jogo contra a Atalanta ou alguns outros jogadores não conseguirem a façanha de anotar três gols em um jogo. A lista de convocados da seleção italiana para a Euro 2008 será anunciada na próxima terça-feira, e Del Piero, que não joga pelos Azzurri desde setembro, mostrou serviço ao marcar calmamente o primeiro gol da partida aos sete minutos de jogo, depois de um ótimo passe de Pavel Nedved. Trezeguet fez o segundo de pênalti, antes que o atacante da Samp Antonio Cassano marcasse em um rebote o primeiro, Christian Maggio empatasse com um chute de longa distância e Cassano perdesse um pênalti. Mohamed Sissoko foi expulso após receber dois amarelos logo depois do intervalo, mas a Juve, com o terceiro lugar e uma vaga na Liga dos campeões garantidos, continuou no ataque. Del Piero recebeu a honra de bater e converter umn segundo pênalti assinalado em favor da Juve, mas demonstrou irritação ao ser substituído perto do meio do segundo tempo. Em sexto lugar e já com uma vaga assegurada para a Copa da UEFA, a Samp empatou novamente, desta vez com Vincenzo Montella, quando faltavam 10 minutos para o fim da partida. Walter Mazzarri foi confirmado como técnico da Samp para a próxima temporada e, de maneira emocionada, aplaudiu os torcedores no fim do jogo. A Inter de Milão manterá o título do Campeonato Italiano se vencer o Parma fora de casa no domingo, mas a Roma também tem chance de conquistar o scudetto caso vença o Catania também fora de casa amanhã e a Inter tropece em seu jogo.