Del Piero deve ser o titular da Itália na estréia, contra Gana A seleção italiana, que folgou no fim de semana depois de empatar sem gols com a Ucrânia, na sexta-feira, em Lausanne, na Suíça, voltou nesta segunda-feira aos treinos no CT de Coverciano, perto de Florença, e o técnico Marcello Lippi não se mostrou disposto a revelar se o meia-atacante Francesco Totti será o titular na estréia, contra Gana, dia 12, em Hannover. O mais provável, no entanto, é que Del Piero seja o titular, e Totti entre no segundo tempo por não estar em condição física de suportar a esperada correria da equipe africana. Já o atacante Filippo Inzaghi ficou visivelmente irritado por ter percebido que é a última opção de Lippi para o setor ofensivo. Por ter colocado Gilardino no banco do Milan no fim da temporada, ele imaginava que tinha chance até de ser titular na seleção. Mas a dupla de ataque está definida com Toni e Gilardino, com Del Piero como primeira opção, com a entrada de Totti como armador. Nesta terça-feira, a Itália trabalha em dois períodos, e na quarta, faz seu último treino antes do embarque para a Alemanha. A delegação parte em vôo fretado no meio da tarde e chega ao aeroporto de Dusseldorf às 18h50 (13h50, horário de Brasília). De lá, seguirá de ônibus para a concentração, que será em Duisburg.