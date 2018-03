Del Piero e Cassano são pré-convocados pela Itália para Eurocopa Os atacantes Alessandro Del Piero, da Juventus, e Antonio Cassano, da Sampdoria, foram incluídos na pré-convocação do técnico da seleção italiana, Roberto Donadoni, para a Eurocopa de 2008, nesta terça-feira. Del Piero, de 33 anos, não joga pela Itália há oito meses, mas sua convocação era esperada após ele ter terminado o Campeonato Italiano como artilheiro pela primeira vez na carreira, com 21 gols. Cassano, que está emprestado pelo Real Madrid à Sampdoria, teve algumas boas atuações este ano por seu clube, mas Donadoni não havia lhe convocado antes por questões disciplinares. O meia da Fiorentina Riccardo Montolivo também foi relacionado na lista de 24 jogadores, e será um dos nomes testados por Donadoni antes da convocação final que será enviada à Uefa, em 28 de maio. O treinador, que renovou seu contrato com a seleção por dois anos nesta terça-feira, terá que cortar um nome para a lista definitiva. Não houve espaço na lista para o atacante do Milan Filippo Inzaghi, de 34 anos, que foi afastado da seleção junto com Del Piero após uma péssima atuação no empate de 0 x 0 com a França, em setembro, pelas eliminatória da Euro 2008. A Itália, atual campeã do mundo, enfrenta Holanda, Romênia e França no Grupo C do torneio, que acontece em junho em Áustria e Suíça. Veja a lista de convocados: Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Marco Amelia (Livorno), Morgan De Sanctis (Sevilla) Defensores: Fabio Cannavaro (Real Madrid), Marco Materazzi (Inter de Milão), Christian Panucci (Roma), Andrea Barzagli (Palermo), Gianluca Zambrotta (Barcelona), Giorgio Chiellini (Juventus), Fabio Grosso (Lyon) Meio-campistas: Andrea Pirlo (Milan), Gennaro Gattuso (Milan), Massimo Ambrosini (Milan), Daniele De Rossi (Roma), Simone Perrotta (Roma), Alberto Aquilani (Roma), Mauro Camoranesi (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina) Atacantes: Luca Toni (Bayern de Munique), Alessandro Del Piero (Juventus), Antonio Di Natale (Udinese), Marco Borriello (Genoa), Fabio Quagliarella (Udinese), Antonio Cassano (Sampdoria) (Por Mark Meadows)