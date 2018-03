Del Piero é o novo problema da Juventus A fase não é das melhores para a Juventus. A atual campeã ialiana foi desclassificada da Liga dos Campeões, está em terceiro lugar no torneio doméstico e agora tem o astro Alessandro del Piero como o mais novo integrante da lista de contundidos. O meia sofreu estiramento na terça-feira, durante o jogo com o La Coruña (derrota de 1 a 0), pelo campeonato europeu, e fica um mês sem jogar. A contusão foi até menos grave do que se imaginava em princípio. Mesmo assim, Del Piero ficou aborrecido porque em setembro teve problema semelhante, mas na perna esquerda, que o tirou de atividade por 50 dias. Além dele, o técnico Marcello Lippi não pode contar com o artilheiro Trezeguet, com Zambrotta e com o zagueiro Iuliano. "O momento é delicado", reconheceu o treinador. "Mas a Juventus tem tradição de superar-se. Não jogamos a toalha." A tentativa de mostrar ânimo se justifica. A Juventus tem clássico decisivo, domingo, quando recebe o Milan. Uma vitória deixará a equipe com esperança de chegar ao título. Mas, se perder, praticamente fica sem chances. A Juve tem 55 pontos, contra 61 do rival milanês. A Roma está com 56.