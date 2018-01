Del Piero perto de renovar com a Juventus Alessandro Del Piero está a ponto de renovar contrato com a Juventus por mais 5 anos, o que lhe renderia US$ 26 milhões. As negociações para que o astro de 28 anos fique em Turim até o fim da carreira estão adiantadas e foram reveladas na edição desta terça-feira de La Gazzetta dello Sport, principal jornal de esportes do país.