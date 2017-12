Del Piero sai em defesa de Trapattoni Ao desembarcar nesta segunda-feira na capital do País de Gales, seleção que a Itália enfrenta amanhã pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2004, o atacante Del Piero, da Juventus, afirmou que não há nenhum jogador da equipe contra o técnico Giovanni Trapattoni. ?Está na moda criticá-lo, o que me parece injusto.? Depois do empate por 1 a 1 contra a Iugoslávia, sábado em Nápoles, cresceram os rumores de que Dino Zoff substituirá Trapattoni no comando da seleção italiana.