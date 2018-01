Delani segue os passos do primo Kaká Para ele, Kaká é apenas o ?Cá? ? com a letra ?c? mesmo, como era antes de o craque do Milan resolver mudar a grafia de seu ?nome artístico? no começo de sua trajetória como profissional. É assim, com apenas uma sílaba, que Eduardo Delani Santos Leite sempre chamou o primo da mesma idade ? 21 anos. Eles jogaram muitas peladas juntos nas férias e hoje seguem a mesma carreira, mas em estágios diferentes: Kaká é um astro na Europa, joga na Seleção há um ano e meio e é um solteiro cobiçado; Delani está aparecendo como atacante do Marília e sonha com um passo à frente na próxima temporada para ajudá-lo no início da vida com a mulher, Viviane, e o filho Rafael, de um ano. Leia mais no Jornal da Tarde