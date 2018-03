Delegação da Inter de Milão visita Bentro XVI no Vaticano

Uma delegação da Inter de Milão assistirá nesta quarta-feira à audiência geral do papa Bento XVI na Praça de São Pedro, no Vaticano, informou nesta segunda a imprensa italiana. A equipe encontrará o pontífice este ano por ocasião de seu centenário. A presença da Inter ocorre numa semana decisiva. A equipe pode faturar o tricampeonato italiano se superar o Siena neste domingo, em casa. Como é tradicional neste tipo de audiência, Bento XVI enviará uma saudação aos integrantes da Inter durante o ato, mas só cumprimentará pessoalmente a alguns representantes da equipe. O papa deverá receber uma camisa do clube de presente.