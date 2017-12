Delegação do Brasil ficou concentrada para jogo A seleção brasileira enfrenta a equipe do Lucerna nesta terça-feira à tarde na Basiléia, na Suíça, às 15h30, no Estádio Saint Jakob, e a expectativa é e que o time consiga um resultado positivo e expressivo para chegar com tranqüilidade na Copa do Mundo, onde é favorito e estréia no dia 13 de junho, às 16 horas (de Brasília, contra a Croácia). Como na Suíça já é noite, a seleção teve um dia tranqüilo no hotel onde o time está hospedado. Todos ficaram concentrados em seus quartos e não houve nenhuma atividade física. Os jogadores chegaram à cidade vindos de Weggis - onde estão concentrados nesta preparação para o Mundial - na noite anterior e não houve nenhum registro de incidente. A delegação do Brasil retorna a Weggis logo após a partida, com os jogadores dormindo no Park Hotel. A viagem dura cerca de 1h30. O próximo amistoso será no domingo, às 13 horas (de Brasília) contra a Nova Zelândia, em Genebra, também na Suíça.