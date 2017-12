Delegação do Brasil já desembarcou na Alemanha A seleção brasileira já está na terra da Copa. A delegação do Brasil desembarcou na Alemanha na noite deste domingo, depois de derrotar a Nova Zelândia por 4 a 0, em seu último amistoso antes do Mundial, disputado em Genebra, na Suíça. O vôo trazendo a seleção desembarcou em Frankfurt às 23h17 (horário local), com cerca de uma hora de atraso, sendo recepcionado por jornalistas e crianças, que entregaram buquês de flores. No aeroporto, a delegação pegou o ônibus oficial da Copa e seguiu direto para Königstein, distante cerca de 20 quilômetros - será nesta cidade que o Brasil ficará concentrado durante o começo do Mundial. Caminhando rapidamente em direção ao ônibus, Ricardinho não escondeu a emoção. "Como está chegando a hora, a ansiedade aumenta". Já Ronaldinho ressaltou a importância do futuro: "Essa Copa é diferente para mim." Depois de começar a prepração para a Copa em Weggis, na Suíça, o time brasileiro ficará em Königstein até o dia 16 de junho, quando já terá feito sua estréia na Copa - dia 13, contra a Croácia, em Berlim. Depois, a seleção segue para a concentração no Castelo Lerbach, em Colônia. Cidade pequena, com cerca de 18 mil habitantes, Königstein se vestiu de verde-amarelo para receber a seleção. São inúmeras bandeiras do Brasil espalhadas pelas casas, lojas, restaurantes e ruas. A delegação do Brasil ficará hospedada no luxuoso Hotel Kempinski, reservado exclusivamente para ela. E os treinos acontecerão num campo bem perto dali, chamado de Zagallo Arena - é uma homenagem a um cidadão local (Werner Hermann), que é fã do ex-jogador e ex-técnico brasileiro, e também ao próprio coordenador da comissão técnica de Parreira, Mario Jorge Lobo Zagallo.