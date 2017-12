Delegado culpa São Caetano por morte Nesta sexta-feira, dez dias antes de encerrar o inquérito sobre a morte do zagueiro Serginho, o delegado Guaracy Moreira Filho, do 34.º DP de São Paulo, tornou público o resultado de sua investigação. "O São Caetano tem responsabilidade pela morte do jogador. O presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, e o médico Paulo Forte serão indiciados por homicídio. Isso eu tenho certeza. Só me resta saber se será por homicídio doloso ou culposo", disse o delegado. Se confirmado, o indiciamento será pelo fato de o clube saber desde fevereiro do problema cardíaco do jogador e, mesmo assim, ter deixado que ele participasse de mais de 40 jogos desde então. Os advogados do São Caetano e do médico transferem a responsabilidade ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), onde Serginho fez os exames que atestaram a doença. O hospital, por sua vez, diz ter feito seu papel e passado os resultados ao clube. Serginho morreu no dia 27 de outubro, de parada cardiorrespiratória, durante o jogo contra o São Paulo, no Morumbi. O jogador tinha a doença conhecida popularmente como ?Coração de Atleta?, uma hipertrofia do miocárdio que provoca arritmias cardíacas e pode levar à morte. Serginho, Forte e Ferreira sabiam da doença, detectada em fevereiro, nos exames no Incor. A diferença entre as versões estaria no conteúdo do diagnóstico. O São Caetano diz jamais ter recebido qualquer indicação de que Serginho corria risco grave. "Como o clube, sabendo dos problemas do jogador, não exigiu um laudo dos exames? Seria uma segunda negligência", disse ao Estado uma fonte interna do Incor que preferiu permanecer anônima. Na manhã desta sexta-feira, o cardiologista do Incor Edimar Bocchi, que examinou Serginho em fevereiro, prestou depoimento no 34.º DP. "Já ouvi 30 pessoas. Todos que eu precisava. O São Caetano sabia do problema", afirmou o delegado. O Diário de S. Paulo, em sua edição desta sexta, publicou trecho de um suposto laudo dos exames de Serginho, assinado por Bocchi: "Caso continue exercendo atividades esportivas, Sérgio precisará contar com a sorte para não incorrer em óbito." Este laudo não foi tornado público, mas seria a peça crucial para levar Moreira a indiciar o médico e o presidente do clube. O Incor, em nota divulgada, disse que permanecerá sem divulgar detalhes dos exames de Serginho em respeito à ética médica. Na mesma nota, a instituição diz que "todos os resultados da avaliação cardiológica do jogador foram informados integralmente ao atleta e também ao clube". Estes resultados, bem como o prontuário médico de Serginho, foram encaminhados pelo Incor ao delegado. Defesa - Luiz Fernando Pacheco, advogado do São Caetano, diz não acreditar no indiciamento. "Não há fundamento. O clube se cercou dos cuidados necessários levando seus atletas a uma instituição de primeira linha. O resultado dos exames do Serginho tranqüilizaram o clube e deram a segurança de que ele poderia atuar." Segundo Pacheco, o clube pretendia levar todos os atletas periodicamente ao Incor, portanto o resultado dos testes ficaria arquivado no hospital junto com os prontuários médicos. Essa seria a explicação para o clube não possuir em suas mãos nenhum laudo médico, seja atestando só o problema ou recomendando a aposentadoria ao jogador. "O procedimento do Incor é um expediente para isentar o hospital. Mulheres e colegas do jogador confirmam e versão de que ninguém foi informado de que havia risco de vida", diz Leônidas Ribeiro Scholz, advogado de Paulo Forte. "O Incor não comprovou nem vai provar ter entregue este laudo alertando de risco grave. O indiciamento, se confirmado, é infundado."