Delegado do Deic admite que Dualib dificilmente será preso

"Sinceramente, ele pode até ser condenado, mas não será preso."O resumo é do delegado-assistente do Deic, Maurício Guimarães Soares. Ele não vê como o ex-presidente Alberto Dualib possa ser preso mesmo com a descoberta de R$ 5 milhões de notas frias no clube. Nada pode prendê-lo. Nem mesmo o fato de o delegado ter uma ata de reunião do Corinthians, com a assinatura de Dualib, na qual ele diz saber sobre as denúncias de notas frias no Parque São Jorge. "Estelionato e formação de quadrilha são crimes que podem levar, na teoria, a até cinco anos de prisão. Mas no caso do ex-presidente do Corinthians há vários atenuantes, como sua idade (87 anos). O processo vai levar anos e mesmo se for condenado, ele deve cumprir a sentença em casa", diz o delegado. Andrés Sanchez, o atual presidente, sabe da situação, mas promete entrar com processo para tentar resgatar tudo o que pertencia ao Corinthians. "Há uma nota de pães que daria para alimentar metade da torcida corintiana", ironiza Maurício.