Delegado intima líderes da Gaviões O delegado titular do 2º DP do Bom Retiro, Fernando Gomes Pires, intimou representantes da Gaviões da Fiel para depor no caso que investiga a morte do torcedor André Silva Feliciano, ocorrida num confronto de torcidas, domingo passado, no centro da cidade, após o jogo entre São Paulo e Corinthians. As lideranças da torcida, por sua vez, já prometeram colaborar com as investigações. Ainda não foram identificados a procedência e as placas dos ônibus envolvidos no conflito. O delegado pede que quem tiver informações sobre o caso utilize o Disque-Denúncia: 0800-156315. Não é necessário se identificar.