Delei vai chutar a ?bancada da bola? As últimas glórias do Fluminense, como o tricampeonato carioca de 83 a 85 e o Brasileiro de 84, estão ligadas a Vanderlei Alves de Oliveira. Ele é o Delei, habilidoso volante do time que tinha também os atacantes Washington e Assis ? o ?Casal 20? ?, o ponta Tato e o lateral Branco. ?Era dificil ganhar da gente. Montamos um timaço?, diz. Desde o dia 6, Delei não será mais lembrado apenas pelo bom futebol que jogou e pelos títulos que conquistou. As urnas cariocas consagraram o secretário de esportes de Volta Redonda, Delei de Oliveira, dando-lhe 39.363 votos, um passaporte mais do que suficiente para levá-lo a Brasília, como deputado do Partido Verde (PV), a partir de janeiro. Leia mais no Jornal da Tarde