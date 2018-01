Para Delfim Peixoto, manobra de Del Nero na CBF é 'golpe'

Vice-presidente da CBF e presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto criticou nesta segunda-feira o que ele chama de tentativa de "golpe" após manobra do presidente licenciado Marco Polo Del Nero para manter aliados no comando da entidade. Isso porque foi convocada uma eleição para o dia 16 com objetivo de barrar a possibilidade de Delfim, vice-presidente mais velho da confederação, chegar ao poder.

A ideia de Del Nero, investigado nos EUA por receber propina, é eleger Antônio Carlos Nunes de Lima, vice-presidente da CBF na vaga deixada por José Maria Marin, ex-presidente também envolvido nos escândalos de corrupção e que está em prisão domiciliar nos EUA.

"Defendo que se cumpra o Estatuto e que não se implementem golpes, como já tentado várias vezes no passado", escreveu Delfim em carta divulgada nesta segunda-feira. "No presente momento está em curso mais uma imoral e ilegal operação patrocinada pelo atual presidente da CBF com o fim de eleger um novo vice-presidente para o lugar de José Maria Marin."

Nunes, 77 anos, é mais velho que Delfim, 74 anos, e portanto ficaria na linha de frente para assumir a CBF.O raciocínio foi de que, caso Del Nero sofra forte punição do Comitê de Ética da Fifa e tenha de deixar a CBF, automaticamente seria anulada sua decisão de nomear Marcus Vicente o presidente interino durante sua licença, o aliado Nunes assumiria o comando.

Leia a carta na íntegra

Ao futebol brasileiro

Vivemos a maior crise institucional e de credibilidade da história da CBF, abalada por contínuos escândalos de corrupção que envolveram os últimos 3 presidentes da entidade. É lamentável e condenável que a instituição tenha sido usada para a obtenção de benefícios pessoais, em detrimento do futebol nacional. Espero que as instâncias internacionais, no caso a FIFA, e as instâncias nacionais, como o Congresso Nacional, o Ministério Público e o Poder Judiciário, atuem fortemente para punir de forma exemplar todos aqueles que usufruíram da CBF para proveito próprio.

Defendo que se cumpra o Estatuto e que não se implementem golpes, como já tentado várias vezes no passado. No presente momento está em curso mais uma imoral e ilegal operação patrocinada pelo atual presidente da CBF com o fim de eleger um novo vice-presidente para o lugar de José Maria Marin. O candidato apresentado por Marco Polo Del Nero, não concidentemente, é mais velho do que eu, tendo 77 anos de idade. Isto se deve ao fato de que ao eleger tal pessoa este passaria a ser o primeiro vice-presidente na linha de sucessão em caso de suspensão ou afastamento do atual presidente, evitando que eu, legitimamente eleito segundo o Estatuto, assuma.

Quero afirmar de forma peremptória a todos, a fim de que não exista nenhuma dúvida, que se em algum momento eu tiver que assumir a Presidência da CBF trabalharei usando todos os mecanismos legais disponíveis para limpar a entidade da corrupção e punir os envolvidos.

A sociedade e o torcedor brasileiro clamam por mudanças, e será isto que farei.

A criação de uma liga nacional para a gestão da Série A e B do Campeonato Brasileiro é algo fundamental para a melhoria da organização do futebol nacional e será um dos primeiros itens da agenda de apoio aos clubes.

Criarei mecanismos internos e externos de controle do fluxo do dinheiro na CBF. Acabarei com as indicações políticas para a ocupação de cargos na entidade. Um sistema profissional de gestão prevalecerá. O presidente da CBF deixará de ser o responsável por fixar seu próprio salário, o que é um absurdo em qualquer gestão profissional. Um órgão profissional se encarregará disto. Devemos mudar o sistema de eleições na entidade, que bloqueia a apresentação de chapas concorrentes à administração. Convocarei uma auditoria ampla e geral sobre todos os negócios e contratos da CBF. Buscarei conhecimentos e experiências junto a entidades internacionais a fim de qualificar a gestão da CBF. Os atletas terão participação ativa na entidade.

Está é a minha mensagem e engloba apenas alguns dos itens de meu compromisso público de mudança na CBF, sendo que inúmeros outros serão implementados.

Balneário Camboriú/SC, 7 de dezembro de 2015

Delfim de Pádua Peixoto Filho

Vice-Presidente da CBF