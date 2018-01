Delgado e Carlos Bianchi foram decisivos Dois personagens foram decisivos no jogo de hoje para a vitória do Boca Juniors. O técnico argentino Carlos Bianchi soube usar a experiência para surpreender o Santos. Mesmo atuando em casa, seu time não se expôs em nenhum momento. O único contra-ataque que cedeu ao Santos foi no fim do primeiro tempo, quando Robinho chutou por cima do gol de Abbondanzieri. O Boca teve vários contra-ataques, sua principal arma, que será novamente utilizada no Morumbi. O outro destaque foi o atacante Delgado, que mostrou competência nas finalizações e fez dois gols. No Santos, Robinho errou vários passes e perdeu muitas bolas ao exagerar nos dribles. Diego começou bem, mas depois sumiu. Paulo Almeida e Renato não mostraram a mesma eficiência de outras ocasiões na marcação e a defesa falhou. No primeiro gol, o meia Fabiano deixou Delgado chutar com liberdade e Fábio Costa falhou. O goleiro, porém, não admitiu ter errado e disse que jogou bem. No segundo, quem pecou foi Alex, que vinha tendo boa atuação.