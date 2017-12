Delgado: Equador deu passo gigantesco rumo às oitavas Destaque na vitória sobre a Polônia (2 a 0), nesta sexta-feira, o atacante Augustin Delgado disse que a seleção equatoriana deu "um passo gigantesco" rumo às oitavas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha. "Agora podemos nos alegrar. Nós trabalhamos duro e conseguimos a nossa recompensa. Nosso país tentará (a classificação). Mas para isso, nós temos que seguir trabalhando para conseguirmos novas alegrias", disse o jogador. "Agora temos que nos concentrar na próxima partida do Grupo A (quinta-feira, contra a Costa Rica)", completou o avante, que marcou o segundo gol da partida e deu o passe para o primeiro, anotado por Carlo Tenório. Com o resultado, os sul-americanos alcançaram o seu segundo triunfo em Mundiais. O time comandado pelo treinador Luis Suárez, que participa da sua segunda Copa, só havia conseguido superar anteriormente a Croácia, por 1 a 0, em 2002. Já o treinador da Polônia, Pawel Janas, disse que o confronto diante dos donos da casa será crucial para a seqüência na competição. "Não ficamos numa situação confortável para enfrentar a Alemanha (quarta-feira)", analisou. "No jogo de hoje (sexta), tivemos um grande desgaste físico e emocional, mas temos que nos recuperar." Para o meia Jacek Krzynowek, o placar da partida não foi justo. "Temos que olhar para frente e nos concentrar no encontro com a Alemanha. Nossos oponentes (Equador) tiveram talvez duas possibilidades e marcaram em ambas", disse.