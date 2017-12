Della Monica admite saída de Baiano Com a chegada de Paulo Baier, confirmada pelo presidente Affonso Della Monica, o lateral-direito que será dispensado pelo Palmeiras é Baiano ? e não André Cunha, como chegou a ser especulado. O motivo é simples: Baiano custa duas vezes mais para o clube do que André Cunha. Além disso, seu contrato, que vai até dezembro de 2006, não tem multa rescisória. ?Vamos tentar fazer um acordo com ele (Baiano)?, revelou nesta sexta-feira o presidente Della Monica. ?O mais provável é que a gente o empreste para outro clube ou então o libere de vez.? Baiano é uma das decepções que a diretoria palmeirense teve no ano. Além dele, outros que chegaram ao clube em 2005 não permanecerão em 2006, como o lateral-esquerdo Fabiano e o atacante Warley. ?Nem sempre é possível a gente acertar nas contratações?, lamentou Della Monica. O presidente também disse que fará de tudo para manter a base titular. E ele nega ter recebido ofertas de Bayern de Munique e Atlético de Madrid pelo volante Marcinho Guerreiro.