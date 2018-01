Della Monica promete time campeão O novo presidente do Palmeiras, o delegado de polícia aposentado Affonso Della Monica, de 64 anos, prometeu investir bem mais no time de futebol do que seu antecessor, Mustafá Contursi. Por se considerar um homem do futebol, que sempre freqüentou os estádios, ele sonha com um time para ser campeão. "Óbvio que seguiremos alguns critérios, levando em consideração a realidade do clube e do futebol brasileiro. Mas fazer uma boa campanha como a do ano passado não basta. O Palmeiras tem é que brigar pelo título. E só tendo um ótimo time você consegue ser campeão", disse o presidente nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. No momento, Della Monica negocia com dois laterais (um direito, outro esquerdo) e um meia. Em quatro dias no cargo, já percebeu o quanto está complicado contratar. "As negociações ficaram muito mais difíceis. Hoje você tem que falar com muita gente. 30% são de um empresário; outros 30% do clube; 20% são do procurador ou do próprio atleta; 5% do vizinho, virou uma loucura. Antigamente era melhor, você só falava com o jogador e com o clube dele. Mesmo assim, vamos reforçar a equipe". Della Monica também promete dar força às categorias de base e outros esportes. "O Palmeiras sempre foi um clube poliesportivo. Com o tempo, vamos resgatar os esportes que foram desativados: vôlei, basquete e até o rúgbi".