Dembélé sofre nova contusão e desfalca o Barcelona por até quatro semanas

A emocionante vitória de virada sobre a Real Sociedad por 4 a 2, no estádio Anoeta, domingo, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, não trouxe apenas alegrias ao Barcelona. Nesta segunda-feira, o clube catalão informou que o atacante francês Ousmane Dembélé sofreu uma nova contusão muscular no duelo.

+ Sem espaço no Barcelona, Arda Turan é emprestado ao Istanbul Basaksehir

+ Mina celebra chegada ao Barcelona e espera aprender: 'É a melhor equipe do mundo'

Recentemente recuperado de uma grave lesão, Dembélé reclamou de dores após a partida, segundo informou o Barcelona nesta segunda. Ele realizou, então, exames que detectaram uma ruptura muscular na perna esquerda.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A contusão, porém, não tem relação com a cirurgia do bíceps femoral do músculo esquerdo, que o afastou por meses dos gramados. O período de recuperação estimado agora será entre três e quatro semanas.

Contratado junto ao Borussia Dortmund sob grande expectativa, Dembélé chegou como aposta para substituir o brasileiro Neymar, negociado com o Paris Saint-Germain. Mas o início em seu novo clube foi complicado.

No duelo de 16 de setembro contra o Getafe, no início da temporada, pelo Campeonato Espanhol, o atacante de 20 anos sofreu a lesão e passou por uma cirurgia, realizada na Finlândia. Voltou, então, a ser relacionado apenas em janeiro. E, logo em suas primeiras partidas, sofreu nova contusão.

Outro possível desfalque para os próximos jogos será de Andrés Iniesta. Com uma sobrecarga muscular na perna direita, o meia ainda não tem prazo definido para retornar. "Sua evolução vai definir a disponibilidade para as próximas partidas", informou o clube.