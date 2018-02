Dembélé volta aos treinos, mas desfalca o Barcelona contra o Espanyol

Após três semanas afastado, o francês Ousmane Dembélé voltou aos treinos do Barcelona neste sábado. O jogador vive fase final de recuperação de uma nova lesão muscular, mas ainda não retornará aos gramados neste domingo, quando o time catalão fará clássico local com o Espanyol, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Dembélé sofreu mais uma lesão no último dia 14. Seu segundo problema muscular aconteceu no confronto diante da Real Sociedad. No dia seguinte, o jogador foi diagnosticado com uma contusão na coxa esquerda e o prazo de recuperação era de até um mês.

Vale lembrar que Dembélé já havia sofrido grave lesão muscular logo em seu início de trajetória pelo Barcelona. Em setembro, ele contundiu a mesma coxa em duelo diante do Getafe e ficou afastado dos gramados por três meses e meio.

Além de Dembélé, o Barcelona não poderá contar neste domingo com o zagueiro Vermaelen, lesionado, e o meia André Gomes, que se recuperou de um problema intestinal. Em compensação, o brasileiro Philippe Coutinho deve ser titular novamente, enquanto Yerry Mina ainda aguarda uma oportunidade para estrear.