Demissão de Valdir causa emoção no Parque A chegada de Júnior e Rivellino ao Corinthians já custou duas demissões no departamento de Futebol: a do consultor-técnico Valdir Joaquim de Morais e a do auxiliar-técnico indicado por Geninho, Ivan de Almeida. Valdir, que em agosto completou seis anos de clube, provocou emoção nos jogadores em seu discurso de despedida. Saiu aplaudido pelo elenco. Como de hábito, Valdir não criticou a decisão do clube. Nem a questionou. ?Apenas ouvi o Edvard (Edvar Simões, gerente de Futebol) dizer que o Roque Citadini tinha avisado momentos antes que eu não estava mais nos planos. Fui pego de calças curtas, mas sei que o futebol é assim mesmo. Tanto é que nem quis saber os detalhes." Valdir Joaquim de Morais, que já teve passagens vitoriosas também pelo Palmeiras e São Paulo, foi o pioneiro como treinador de goleiros. No Corinthians, porém, era consultor-técnico. Funcionava também como observador, acompanhando os jogos dos adversários.