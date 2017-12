Demissões conturbam clima no Palmeiras Após quatro vitórias seguidas e a volta à zona de classificação para a Libertadores, o clima parecia tranqüilo no Palmeiras. Os jogadores até falavam no título do Brasileirão. Mas nesta quarta-feira, Inexplicavelmente a diretoria resolveu ´botar fogo´ de novo no clube: demitiu o preparador físico Walmir Cruz e o assessor de imprensa Guilherme Prado, ambos muito queridos no elenco. "São duas grandes perdas pra gente. Espero que não atrapalhe o rendimento do time", admitiu o goleiro Sérgio, capitão da equipe. A justificativa dada pelo diretor de futebol Mário Giannini aos dois demitidos (e repassada por eles à imprensa) é que se tratava de uma "antecipação de renovação na estrutura do departamento de futebol". Como faltam só sete rodadas para o fim do Brasileiro e o Palmeiras ainda tem chances reais de conquistar o título, fica a pergunta: Essas demissões precisavam ser feitas agora? Procurados pela reportagem da Agência Estado, Mário Giannini e o presidente Mustafá Contursi não atenderam aos telefonemas. Mas isso não é surpresa: nenhum dos dois gosta de falar com a imprensa. E como os mandatários não se pronunciam (e já não há mais a figura do assessor de imprensa, que poderia transmitir a versão oficial da diretoria), os boatos tomam conta do clube. O rumor mais forte é de que as demissões foram uma decisão unilateral de Mustafá. O técnico Estevam Soares, por exemplo, afirmou não ter sido consultado sobre as saídas de Walmir Cruz e Guilherme Prado, teoricamente seus subordinados. "Nosso ambiente de trabalho é muito bom. Qualquer mudança, neste momento, é problemática", afirmou Estevam, também surpreendido com as notícias. "São decisões da diretoria, temos de seguir nosso trabalho", disse, para se esquivar do assunto. O treinador tem contrato até dezembro e garantiu que não pensa em demissão. "Estou com a cabeça voltada apenas para nossos últimos sete jogos." O motivo para a saída de Walmir Cruz seria pessoal - profissional é que não poderia ser, já que ele trabalhava no clube desde 2002, ajudou o time a enfrentar os gramados esburacados da Série B em 2003 e poderia citar a seguinte estatística para defender seu atual trabalho: dos últimos 10 gols que o Palmeiras marcou, nove foram nos segundos tempos dos jogos. "Essa demissão me pegou de surpresa. Não sei nem o que dizer", disse o preparador físico à Radio Bandeirantes. Anselmo Sbraglia, que vinha trabalhando como assistente de Walmir Cruz, assume o posto enquanto outro preparador físico não é contratado (Carlos Pacheco, que está trabalhando com o time B, mas já foi o preparador da equipe principal há alguns anos, é o mais cotado). Já Guilherme Prado, segundo outra pessoa ligada à diretoria, "não vinha agradando porque era muito amigo da imprensa". Parece incrível, mas teria sido esse o motivo da demissão. Essa mesma fonte garantiu também que Mustafá não irá contratar um novo assessor. O treinador de goleiros Carlos Pracidelli é outro que também poderia ser demitido. Ele chegou a ligar para Giannini para perguntar se os boatos eram verdadeiros. Após a ligação, ficou mais tranqüilo. "O Mário me garantiu que não serei demitido", disse Pracidelli. É nesse clima conturbado que a equipe enfrentará o Paysandu, sábado, no Palestra Itália. Há quem tema que alguns jogadores sintam o baque dessas demissões. "Vamos torcer para que isso não aconteça, mas essas demissões foram inesperadas e não sei como as 20 e poucas pessoas do elenco podem reagir a isso", revelou Sérgio.