Demitido do Barueri, Marcelo Vilar acerta com o Ceará A diretoria do Ceará confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Marcelo Vilar, que na última semana foi demitido do comando do Grêmio Barueri. Vilar substituirá Dimas Filgueiras, que deixou o clube após a terceira derrota consecutiva no Campeonato Cearense - no último domingo, o Ceará perdeu para o Quixadá, por 2 a 0. "O Vilar é cearense e conhece bem o futebol no estado", contou o presidente do clube, Eugênio Rabelo. "Ele teve uma ótima passagem no sudeste, quando comandou equipes grandes. Acreditamos que ele é o treinador certo para o atual momento do Ceará." É a segunda vez que Vilar, que ganhou notoriedade ao comandar o Palmeiras no último Brasileirão, treinará o Ceará. A primeira passagem no clube foi em 1997, quando conquistou o titulo estadual. A expectativa é de que o treinador se apresente na próxima terça. Com apenas seis pontos, o Ceará ocupa a 5.º colocação no campeonato. A estréia de Vilar será na próxima quarta-feira, contra o Itapipoca, 3.º na tabela, com 10 pontos. O líder é o Icasa, com 13.