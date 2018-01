Demora de Arce irrita os palmeirenses Ídolo no Palmeiras, o lateral-direito Arce está provocando irritação em alguns dirigentes e conselheiros do clube. O jogador, que se encontra no Paraguai e deve retornar nos próximos dias, ainda não tem seu futuro definido. Recebeu proposta do Gamba Osaka, do Japão, e espera uma definição do presidente Mustafá Contursi. Os palmeirenses, porém, afirmam o contrário. Acham que quem tem de dar uma resposta é Arce. Se quer ou não ficar no Palestra Itália. O principal motivo do descontentamento de muita gente no clube é que, enquanto a novela segue, o atleta não participa da pré-temporada com o restante do elenco, em Pouso Alegre. Afinal, tem contrato em vigor e deveria, de acordo com pessoas do próprio grupo, estar treinando. Caso seja definido que vai continuar no Palmeiras, o lateral iniciará o ano fora de forma e não poderá atuar nas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Arce, no entanto, tem como respaldo a palavra de Mustafá. Não está treinando porque foi liberado pelo dirigente. Claudecir, por exemplo, teve tratamento diferenciado. Enquanto o clube negociou com o Kashima Antlers, do Japão, o volante não parou com as atividades. "O Mustafá ficou de dar uma resposta até o dia 15 e o Arce está esperando", contou o assessor de Imprensa do atleta, Acaz Felleger. O salário que os japoneses oferecem é bem superior ao que o lateral recebe no Brasil. Por isso, pede um reajuste. Há no Palmeiras quem duvide que o Gamba Osaka esteja oferecendo muito dinheiro, como Arce diz, mas o diretor de Futebol Sebastião Lapola confirma que houve a proposta. Na visão de vários conselheiros, Mustafá deveria liberar Arce para o Japão. "Ele já fez muito pelo Palmeiras, mas não é o mesmo de antes, é preciso renovar", comentou um palmeirense, que preferiu não ser identificado. Na semana que vem, a novela deverá ter um fim. Curiosamente, o Gamba Osaka, que quer o lateral, acabou de contratar o volante Galeano, que viaja na semana que vem para a Ásia. Marquinhos chega - O lateral-esquerdo contratado do Goiás chegou hoje a São Paulo, fez exames médicos e inicia amanhã o trabalho com o grupo. O jogador tem boas chances de ser titular, embora tenha passado por momentos difíceis nos últimos anos. Em 2001, sofreu ruptura de ligamentos do joelho esquerdo e ficou afastado dos campos por oito meses. Em 2002, teve uma contusão muscular, que o tirou do Goiás por algumas semanas. Com isso, acabou perdendo a posição para Zé Carlos e quase não atuou no Campeonato Brasileiro. "Era um sonho ir para um grande centro, que pode ser um trampolim para a seleção", declarou. O jogador diz que a principal característica é o apoio ao ataque e o chute de longa distância. Em 1997, marcou dois gols contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, no empate por 3 a 3.