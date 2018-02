Demora dos portugueses cansa Palmeiras A demora dos representantes do CSKA para definir a transferência de Vágner Love para a Rússia já está aborrecendo Mustafá Contursi, presidente do Palmeiras. O dirigente não fala publicamente, mas nos bastidores definiu o prazo máximo para o desfecho da novela que se estende por mais de um mês: dia 22, a próxima terça-feira. Se os representantes portugueses do clube russo não fecharem negócio até a data combinada, que corresponde ao dia previsto para a final da Copa do Brasil, Mustafá pretende chamar Vágner Love, renovar contrato com aumento de salário e esperar por melhor proposta. Mustafá, no entanto, descarta a possibilidade de desistir do negócio apenas por causa da recente convocação do atacante para a seleção brasileira. Disputará a Copa América, em julho, no Peru. O procurador português Rui Gonçalves era esperado para uma reunião em São Paulo nesta segunda-feira, mas o encontro foi adiado. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Dionízio Castro, que é seu sócio e está em Portugal, afirmou que a assinatura do acordo entre Palmeiras e CSKA pode ocorrer até quinta-feira.