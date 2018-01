Demora na inscrição irrita Carlos Alberto O constrangimento durou exatas seis horas. Das nove da manhã até às 15 horas desta sexta-feira, ninguém no Corinthians sabia se Tevez e Carlos Alberto iriam ou não estrear neste sábado. Faltavam as liberações do Porto e do Boca Juniors atestando as vendas dos jogadores. "Tem coisa que só acontece no Brasil. Não tem cabimento. Na Europa esse tipo de coisa não aconteceria", desabafava Carlos Alberto. "Seu eu iria procurar o Procom se tivesse comprado ingresso e o Tevez e o Carlos Alberto não estreassem? Ah, não vou responder. Me pergunte sobre o estado do gramado", pedia, envergonhado, Tite. "Eu já me preveni e treinei a equipe com eles e sem eles. Não serei pego de surpresa", resumia o treinador, que teve o seu trabalho atrapalhado com a demora da documentação. A assessoria do clube e da MSI só respiraram aliviadas no meio da tarde, quando a CBF confirmou a chegada dos documentos e a liberação dos jogadores. Ao contrário do sossegado Tevez, que em momento algum ficou preocupado. "Meu procurador falou jogarei contra o América. Ele não erra", previu, com acerto.