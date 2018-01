Dengue, a preocupação do Corinthians Três atacantes para tentar a vitória e repelente contra o mosquito da dengue. Essas serão as armas do Corinthians diante do Americano, amanhã, às 21h40, em Campos, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Carlos Alberto Parreira vai manter o trio Deivid, Leandro e Gil, que foi decisivo na goleada sobre a Portuguesa por 4 a 1, sábado, no Canindé, pelo Torneio Rio-São Paulo. A delegação viajou hoje à tarde com muito repelente na bagagem. "Vamos nos prevenir contra a picada dos insetos", disse Parreira com receio de que a dengue, que atinge o estado do Rio, afete a equipe. "O tipo de repelente que usaremos é até perfumado e não irrita a pele", atestou o treinador Quanto ao jogo, Parreira quer que o time se beneficie do regulamento da competição. Ainda nesta segunda fase o time visitante que vencer por dois ou mais gols de diferença conseguirá a classificação por antecipação, sem a necessidade do jogo de volta. "Se a gente voltar classificado, ganharemos uma data no calendário", ressaltou o treinador, que considera o esquema com três atacantes o ideal para o Corinthians neste momento. "Está dando certo, porque os atacantes ajudam na marcação. Pelo menos eles cercam o adversário, e dessa forma não acho que o time fique exposto aos contra-ataques", explicou Parreira. Gil vai enfrentar o Americano empolgado com a atuação que teve diante da Portuguesa. Além de marcar um gol, ele criou outras jogadas importantes. "Eu estava mesmo precisando de uma atuação como essa, porque havia jogado mal as partidas anteriores", disse o atacante. "Parecia que nada dava certo. Espero agora manter a fase."