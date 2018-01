Reforço do Água Santa tem apresentação adiada por dengue

O técnico Márcio Ribeiro já conta com a maioria dos atletas que compõe o elenco do Água Santa para a disputa do Campeonato Paulista. Ao todo, 21 dos 22 jogadores já se apresentaram com a exceção do lateral-esquerdo Danilo Tarracha, reforço vindo do Atlético-GO.

O experiente jogador, com passagens também por Vitória, Criciúma, Joinville e América-RN, apresentou um quadro de dengue e só vai se apresentar ao clube no dia 4 de janeiro, quando o elenco retorna após as festas de fim de ano.

Ao contrário do que a maioria dos clubes deve utilizar como estratégia, o time novato no Paulistão busca mais reforços para preencher todas as 28 vagas de inscrição disponíveis. Como não é possível mudar depois, muitas equipes devem deixar algumas dessas vagas em aberto.

O Água Santa busca opções no mercado para se reforçar e deve trazer ao menos mais três atletas para qualificar o grupo. Além disso, jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior também podem ganhar uma chance e terão a competição como grande vitrine para demonstrar seu potencial.

A equipe de Diadema está no Grupo D do Campeonato Paulista ao lado de Corinthians, Mogi Mirim, Red Bull e Rio Claro e estreia no dia 31 de janeiro, quando recebe a Ferroviária, também promovida da Série A2 deste ano.