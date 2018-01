Dengue afeta o combalido Botafogo-SP Além da péssima campanha na Série A2 do Campeonato Paulista, na antepenúltima colocação de seu grupo, com apenas 4 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto tem outro problema com que se preocupar: a dengue. Nos últimos dias, dois jogadores do time sub-20 - o goleiro Marcelo e o lateral-esquerdo Carlos Eduardo - e um funcionário tiveram a confirmação da doença. Ainda existe a suspeita de outros dois casos. O auxiliar-técnico do time profissional, Antônio Novo Júnior, voltou nesta sexta-feira a trabalhar após uma semana de repouso. O zagueiro Ademir ficou quatro dias afastado, mas já treina normalmente. Júnior e Ademir aguardam os resultados laboratoriais. Segundo o médico do Botafogo, Alexandre Veja, são apenas esses casos confirmados e suspeitos. O atacante Duda não está bem, mas o quadro é de gripe. "Os funcionários da Divisão de Controle de Vetores vieram três vezes aqui neste ano e, nas duas primeiras, não encontraram nenhum foco do mosquito transmissor da doença", disse Veja. "Eles deveria fazer uma vistoria nos arredores do Estádio Santa Cruz, que é cercado por muito mato." Na quinta-feira, funcionários do Controle de Vetores, da Secretaria Municipal da Saúde, estiveram no estádio e encontraram um foco do mosquito Aedes aegypti, num ralo de água, na entrada do vestiário do árbitro. Uma larva foi encontrada no local. Por isso, o administrador do estádio, Jorge Alves dos Santos, colocou telas nos ralos de todos os vestiários, alojamentos e até da cozinha, nos lugares onde a água pode ficar acumulada e servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue. O técnico Pinho estréia domingo contra o Sertãozinho. Ribeirão Preto já teve 50 casos de dengue confirmados neste ano.