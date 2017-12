Denílson acerta ida para o Bordeaux O meia-atacante Denílson foi confirmado, nesta terça-feira, como o novo reforço do Bordeaux, clube da primeira divisão da França. O site oficial do time francês e o empresário do jogador, Antônio Barreira, confirmaram o desfecho feliz da negociação com o Betis, da Espanha. ?Chegamos hoje (terça) a um acordo?, disse Barreira, que não quis revelar os valores da transação. No Bordeaux, que está na quarta colocação do Campeonato Francês (9 pontos após quatro rodadas), Denílson usará a camisa de número 22 e terá a companhia de vários brasileiros. A começar pelo técnico Ricardo Gomes, que já dirigiu grandes clubes do Brasil (Flamengo e Fluminense) e a seleção brasileira Pré-Olímpica. Além dele, estão no clube o zagueiro Henrique e o volante Fernando. O objetivo de Denílson com a transferência, depois de sete anos com o Betis, é estar mais próximo de uma convocação para a seleção brasileira e, conseqüentemente, um lugar na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. ?Ele está muito contente e feliz com a transferência. Estar no Mundial é primordial para ele. E, por isso, aceitou a oferta do Bordeaux", afirmou o empresário Antônio Barreira. O brasileiro já realizou exames médicos e treinará ainda nesta terça com os novos companheiros. Como fez pré-temporada no Betis, Denílson tem chances de estrear na próxima partida do Bordeaux no Campeonato Francês, que será contra o Strasbourg, fora de casa, no sábado.