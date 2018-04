Denilson cobra São Paulo e pede pressa em renovação de contrato

SÃO PAULO - Denílson cobrou a diretoria do São Paulo nesta sexta-feira e pediu pressa na negociação de sua renovação de contrato. Seu atual vínculo, por empréstimo, se encerra no fim de junho. O clube já demonstrou interesse em adquirir os direitos do volante, mas ainda não selou sua permanência em definitivo.

"Começo o ano incomodado porque junho está aí e se o São Paulo me falasse que estou contratado em definitivo, seria ótimo", cobrou o jogador, cujos direitos pertencem ao Arsenal. "Queria ter a cabeça tranquila para poder trabalhar, mas se isso não acontecer, vou manter meu foco e continuar fazendo minhas funções normalmente."

Ainda sem novo contrato, Denilson projeta o primeiro semestre do ano. E já espera uma disputa por vaga com Fabrício. "Essa disputa é agradável a partir do momento que ela é sadia. Fico feliz pela volta do Fabrício, que sofreu demais em 2012 e demonstrou ser um grande profissional. Sempre trabalhou ao máximo e tenho certeza que ele vai nos ajudar. Temos vários jogadores à disposição e isso será ótimo."

Empolgado pelo título da Copa Sul-Americana, conquistado no fim do ano, Denilson sonha com mais troféus em 2013. "Estamos prontos para títulos. Tivemos uma perda muito grande que foi o Lucas, que nos ajudou muito no ano passado, mas agora temos o Lúcio, o Ganso voltou muito bem e o Wallyson e o Aloísio chegaram para nos ajudar", ponderou.

"Estamos preparados, voltamos da pré-temporada com todos os jogadores bem fisicamente e prontos para títulos. Quero ganhar mais, a Sul-Americana não foi o único. O São Paulo vai buscar muito mais conquistas", prometeu.