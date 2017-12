Denílson desfalca o Betis no dérbi O atacante Denílson será o grande desfalque do Betis no dérbi deste sábado, contra o Sevilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube tentou conseguir um efeito suspensivo para que o brasileiro pudesse entrar em campo ? ele recebeu o quinto cartão amarelo na rodada passada ?, mas não conseguiu. Sem Denílson, Cañas fará companhia a Dani no ataque. O meia Capi jogará motivado por ter sido convocado para o amistoso que a Espanha fará quarta-feira, contra a Holanda, em Roterdã. ?Gostaria muito de marcar em um clássico, mas se a minha equipe vencer já ficarei satisfeito?, declarou o atacante Dani, que deverá renovar contrato com o Betis até 2010. ?Semana que vem o meu representante se reunirá com os diretores para cuidar desse assunto.? O Betis está invicto há 11 rodadas e tem 50 pontos, apenas três a menos que os líderes Real Madrid e Valencia. O Sevilla ocupa a 12ª colocação com 38 pontos e vem de três derrotas. Nas últimas oito partidas venceu apenas uma. É esperado um público de 50 mil pessoas no estádio Manuel Ruiz de Lopera, que pertence ao Betis. A partida foi considerada de alto risco e por isso 427 policiais foram destacados para cuidar da segurança Neste sábado ainda jogam Málaga x Rayo Vallecano e Las Palmas x Villarreal. No domingo: Espanyol x Alavés, Athetico Bilbao x Celta, Real Madrid x Zaragoza, Valencia x Osasuna, La Coruña x Tenerife, Mallorca x Real Sociedad e Valladolid x Barcelona.