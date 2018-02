Denílson deve desfalcar a seleção O atacante Denílson, do Betis, deve desfalcar a seleção brasileira no amistoso de sábado diante de Portugal. O jogador, que atuou apenas 30 minutos frente ao Malaga, domingo, sente dores no joelho esquerdo. Tomás Calero, médico da equipe espanhola, informou pelo telefone a José Luiz Runco, médico da seleção, da contusão de Denílson. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguarda o envio dos exames do jogador para esta terça-feira para anunciar oficialmente o seu corte da delegação. Denílson deverá se juntar a Kaká, do São Paulo, que, com problemas musculares, também não poderá participar do amistoso.