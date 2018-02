Denílson disputa novo jogo beneficente Irritados com o atacante Denílson que participou do amistoso beneficente "Futebol x Fome", em Uberlândia-MG, domingo, os dirigentes do Bétis devem ficar mais revoltados com o jogador quando ficarem sabendo que o atleta participou de mais um jogo, desta vez em Bauru, interior paulista, na última segunda-feira à noite. O "jogo solidário" agita os finais de ano de Bauru há nove anos e o jogador inclusive marcou um gol. Denílson se recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada dia 15 de julho e vem sendo preparado para voltar a jogar em fevereiro pelo Bétis. O jogo em Bauru ficou em 5 a 4 para o time dos amigos do judoca Mário Sabino. Claudecir duas vezes, Rodriguinho, o jornalista Alexandre Alves e Carlos Alberto marcaram para o time vencedor. O time dos amigos de Luís Fabiano (Porto) fez seus gols com Denílson, Derlei (Porto),Luís Fabiano e Gabriel. Sem saber da irritação dos dirigentes do seu clube, Denílson falou sobre o evento com entusiasmo: "É importante. Sempre que eu posso eu tento comparecer a esse tipo de iniciativa. A minha expectativa para 2005 é ficar bem e tentar ficar 100% para fazer meu trabalho", disse. O jogo no estádio Alfredo de Castilho, pelo menos, atingiu seu objetivo, porque reuniu cerca de 10 mil pessoas e arrecadou perto de 20 toneladas de alimentos.