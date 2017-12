Denílson é alvo de fofoca na Espanha Dirigentes do Betis, da Espanha, pediram aos jornalistas que evitem perguntas não futebolísticas ao brasileiro Denílson. O jogador é, no momento, uma das vítimas das revistas populares por causa de um suposto envolvimento com a ex-esposa do toureiro ?El Cordobés?. Nesta quinta-feira, quando pediram que comentasse uma foto na qual era visto ao lado de Vicky Martín Berrocal, Denílson limitou-se a dizer: ?Uma imagem vale mais do que mil palavras.?