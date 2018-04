Denilson é aprovado nos exames médicos do Cruzeiro e comemora retorno ao Brasil

Novo reforço do Cruzeiro, o volante Denilson foi aprovado nesta quinta-feira nos exames médicos e assinou contrato por empréstimo até o final o ano. O jogador vestiu a camisa de número 88 e comemorou o retorno ao Brasil. "É uma alegria imensa voltar para um clube gigante como é o Cruzeiro. Pode ter certeza que vou doar o meu máximo e trabalhar duro para colocar meu nome na história desse clube de tantas tradições", disse o atleta em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Revelado pelo São Paulo em 2005, o jogador teve uma boa passagem pelo futebol inglês, quando atuou pelo Arsenal entre 2006 e 2013. Na sequência retornou ao time do Morumbi por mais duas temporadas e foi negociado com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, que detém os direitos federativos do jogador. "Já me sinto em casa e estou muito ansioso para estrear. Não sei quando, mas pode ter certeza que vou recompensar essa maravilha de estrutura", declarou.

Apesar de precisar entrar em forma, Denilson já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para defender o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ele é o sexto reforço para o restante da temporada. Antes dele, o time mineiro tinha acertado com o meia Rafinha, o atacante Rafael Sóbis, o lateral-esquerdo Edimar, o lateral-direito Ezequiel e o atacante argentino Ábila.

Os reforços tem como principal objetivo tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. O time mineiro vem de quatro jogos sem vitória e ocupa a 18.ª colocação, com 15 pontos.