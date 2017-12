Denílson está a caminho da França Sem espaço no Betis (Espanha), Denílson está perto de ser negociado com o Bordeaux, da França. O atacante, que chegou a ser cogitado para substituir Robinho no Santos, deverá ser emprestado por um ano para o clube francês ? que tem como técnico o brasileiro Ricardo Gomes. ?A negociação está muito bem encaminhada?, disse Charles Camporro, diretor esportivo do Bordeaux. Denílson tem 28 anos e foi comprado pelo Betis, em 1998, junto ao São Paulo.