Denílson faz fisioterapia em SP Denílson esteve nesta sexta-feira no Jockey Club de São Paulo para trabalho de fisioterapia após cirurgia para retirada de parte do menisco do joelho direito, realizada há quinze dias. Incomodado com a presença de fotógrafos que estavam no local a convite do Jockey, o jogador do Betis limitou-se a dizer que volta domingo para a Espanha e estava ali para ?brincar com os cavalos?.