Denílson marca e Betis vence na Uefa O Betis começou muito bem sua participação na segunda fase da Copa da Uefa. Jogando em Praga, nesta terça-feira, a equipe espanhola venceu o Viktoria Zizkov por 1 a 0, com gol do brasileiro Denílson. O gol foi marcado aos 44 minutos do primeiro tempo, após um chute forte de fora de área. A partida de volta está marcada para Sevilha, em duas semanas.